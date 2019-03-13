Ліверпуль впевнено переграв Баварію в Лізі чемпіонів

Усі голи в матчі забивали ліверпульці.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія на власному полі приймала Ліверпуль.

Садіо Мане відкрив рахунок. Втім його одноклубник Жоель Матіпа відправив м'яч у власну сітку воріт і зрівняв рахунок - 1:1.

А в другому таймі ван Дейк та Мане все ж домоглися свого для ліверпульців. 1:3 - англійці крокують далі.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, 2 матч

13 березня

Баварія — Ліверпуль (1:1)

Голи: 0:1 - 26 Мане, 1:1 - 39 автогол Матіл, 1:2 - 69 ван Дейк, 1:3 - 84 Мане

Нагадаємо, відео голів та огляд матчу дивіться на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.