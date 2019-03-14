Головний тренер Баварії прокоментував поразку від Ліверпуля

Тактичні задумки головного тренера Баварії Ніко Ковача на матч з Ліверпулем у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів не спрацювали.

Його слова наводить Bild.

"Повинен привітати Юргена Клоппа і Ліверпуль. Вони були набагато краще нас за підсумками двох матчів.

Ми намагалися просувати наших крайніх захисників вище, щоб постачати м'ячами Левандовського, але Ліверпуль діяв дуже організовано і ускладнив нам завдання.

Відсутність Кімміха не може бути виправданням. Потрібно обговорювати тих, хто вийшов на поле сьогодні. Вони виклалися на максимум, але цього було недостатньо", - сказав Ковач.