Головний тренер Баварії прокоментував поразку від Ліверпуля

Тактичні задумки головного тренера Баварії Ніко Ковача на матч з Ліверпулем у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів не спрацювали.
Його слова наводить Bild.
"Повинен привітати Юргена Клоппа і Ліверпуль. Вони були набагато краще нас за підсумками двох матчів.
Ми намагалися просувати наших крайніх захисників вище, щоб постачати м'ячами Левандовського, але Ліверпуль діяв дуже організовано і ускладнив нам завдання.
Відсутність Кімміха не може бути виправданням. Потрібно обговорювати тих, хто вийшов на поле сьогодні. Вони виклалися на максимум, але цього було недостатньо", - сказав Ковач.
Нагадаємо, Ліверпуль переміг Баварію на виїзді, та вибив німецький клуб з розіграшу Ліги чемпіонів.
Відеоогляд матчу ви можете переглянути на нашому сайті.
Джерело - Bild.