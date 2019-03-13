Олександр вийшов в основному складі

Англійський Манчестер Сіті розтрощив гільзенкірхенський Шальке у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Таким чином, саме городяни крокують далі в плей-оф турніру.

Огляд матчу ви можете переглянути на Чемпіоні.

Участь у матчі взяв і український півзахисник Олександр Зінченко. Гравець збірної України віддав філігранну розрізну передачу на німця Лероя Сане, який цим голом довів рахунок у матчі до розгромного.

Нагадаємо, що святкував перемогу своєї команди Зінечнко у футболці півзахисника Шальке українця Євгена Коноплянки.

Джерело - Чемпіон.

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