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Розкішний асист Зінченка у матчі Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:29 Максим Буйдин 1028 0
Олександр вийшов в основному складі
Розкішний асист Зінченка у матчі Ліги чемпіонів

Англійський Манчестер Сіті розтрощив гільзенкірхенський Шальке у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Таким чином, саме городяни крокують далі в плей-оф турніру.

Огляд матчу ви можете переглянути на Чемпіоні.

Участь у матчі взяв і український півзахисник Олександр Зінченко. Гравець збірної України віддав філігранну розрізну передачу на німця Лероя Сане, який цим голом довів рахунок у матчі до розгромного.

Нагадаємо, що святкував перемогу своєї команди Зінечнко у футболці півзахисника Шальке українця Євгена Коноплянки.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Зінченко, #Манчестер Сіті, #Шальке, #Коноплянка, #Сане
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