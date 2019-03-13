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Манчестер Сіті - Шальке 7:0. Огляд матчу

Сьогодні 08:50 1829 0
Манчестер Сіті - Шальке 7:0. Огляд матчу

Манчестер Сіті розтрощив Шальке, забивши 7 голів у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Олександр Зінченко також приклав руку до побиття німецької команди. 

На 35-й хвилині Кун Агуеро відкрив рахунок у матчі з пенальті. На 38-й аргентинець оформив дубль. Під завісу першого тайму Лерой Сане, з передачі Олександра Зінченка, вже довів рахунок до розгромного.

На початку другого тайму Ман Сіті забив четвертий. На 71-й підопічні Гвардіоли забили п'ятий, а на 78-й шостий гол. Крпаку в матчі поставив Габріель Жезус на 84-й хвилині.

Ліга чемпіонів УЄФА

1/8 фіналу, другий матч

12 березня

Манчестер Сіті - Шальке 7:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 35, Агуеро(П), 2:0 - 38 Агуеро, 3:0 - 42 Сане, 4:0 - 56 Стерлінг, 5:0 - 71 Бернарду Сілва, 6:0 - 78 Фоден, 7:0 - 84 Жезус.

Нагадаємо, Ювентус сенсаційно громить Атлетіко і виходить до 1/4 Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Шальке
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