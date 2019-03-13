Титулований француз провально виступив в індивідуальній гонці чемпіонату світу

Французький біатлоніст Мартен Фуркад фінішував 39-м в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді, де показав найгірший результат у професійній кар'єрі на стартах чемпіонату світу та Олімпійських Іграх.

На чемпіонатах світу гіршим досягненням француза було 25-е місце в індивідуальній гонці на ЧС-2012, на Олімпійських іграх - 35-е місце в спринті Ванкувера-2010.

Фуркад ризикує пропустити сингл-мікст Чемпіонату світу.

Нагадаємо, Україна провалилася в індивідуальній гонці. Тим часом Підручний і Меркушина виступлять у сингл-міксті.

Джерело - Чемпіон.