Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич визначився із тим, хто зіграє на позиції нападника.
Про це заявив керманич киян на передматчевій прес-конференції.
"Після гри з Арсеналом ситуація не змінилася. Зліва зіграє Сідіклей. На позиції центрального нападника у нас є Гармаш. Кендзьора працює з нами вже 2 дні. Русин ще не тренувався. Кадар провів гру, завтра будемо дивитися на його стан. Той же Шабанов замінив його дуже добре. Великих змін, в порівнянні з грою проти Арсенала, у нас не буде", - заявив Хацкевич.
Нагадаємо, проти Челсі точно не зіграє Беньямін Вербич.
Натомість за Челсі може не зіграти Ігуаїн.
Джерело - Xsport.