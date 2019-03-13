Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич визначився із тим, хто зіграє на позиції нападника.

Про це заявив керманич киян на передматчевій прес-конференції.

"Після гри з Арсеналом ситуація не змінилася. Зліва зіграє Сідіклей. На позиції центрального нападника у нас є Гармаш. Кендзьора працює з нами вже 2 дні. Русин ще не тренувався. Кадар провів гру, завтра будемо дивитися на його стан. Той же Шабанов замінив його дуже добре. Великих змін, в порівнянні з грою проти Арсенала, у нас не буде", - заявив Хацкевич.