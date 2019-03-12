Сьогодні, 12 березня, молодіжний склад київського Динамо у Зінсхаймі зіграв матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти туринського Ювентуса.
Кияни поступилися господарям в серії післяматчевих пенальті.
Гра була досить рівною і основний час завершився нульовою нічиєю.
У серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися німці.
Юнацька ліга УЄФА
1/8 фіналу
12 березня
Гоффенгайм - Динамо 0:0 (0:0)
Серія пенальті: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2
Нагадаємо, Дуелунда викликали до молодіжної збірної Данії.
Також, захисника Динамо викликали в національну збірну.
Джерело - Чемпіон.