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Динамо програло Гоффенгайму по пенальті в Юнацькій лізі УЄФА і покинуло турнір

Сьогодні 19:12 1023 0
Динамо програло Гоффенгайму по пенальті в Юнацькій лізі УЄФА і покинуло турнір

Сьогодні, 12 березня, молодіжний склад київського Динамо у Зінсхаймі зіграв матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти туринського Ювентуса.

Кияни поступилися господарям в серії післяматчевих пенальті.

Гра була досить рівною і основний час завершився нульовою нічиєю.

У серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися німці.

Юнацька ліга УЄФА

1/8 фіналу

12 березня

Гоффенгайм - Динамо 0:0 (0:0)

Серія пенальті: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2

Нагадаємо, Дуелунда викликали до молодіжної збірної Данії.

Також, захисника Динамо викликали в національну збірну.

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #Гоффенгайм, #УЄФА, #юнацька ліга
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