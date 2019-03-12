Неназвані бразильські клуби цікавляться варіантом підписання півзахисника Динамо Сідіклея.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
У Бразилії його оцінюють в 5 мільйонів євро. Найближчим часом Динамо може отримати пропозицію по трансферу гравця.
Після зимової перерви фланговий хавбек зіграв тільки в двох матчах - проти Челсі в Лондоні, вийшовши на заміну, і з Арсеналом-Київ з перших хвилин. Зазвичай же на його позиції грає Беньямін Вербич. На лівому фланзі захисту також є основний гравець - Віталій Миколенко.
Нещодавно головний тренер Олександр Хацкевич розповідав про труднощі тактичної підготовки Сідіклея.
У Динамо бразилець перейшов влітку 2018 року з Атлетіко Мінейро за 5 мільйонів євро. Всього на його рахунку 1 голи і 2 асисти в 14 матчах у всіх турнірах поточного сезону.
В останні тижні Динамо веде переговори з Сан-Паулу щодо розставання з іншим бразильцем, Че Че. Агент гравця розповів, що він не хоче йти з команди.
Джерело - betnews365.