На Батьківщину може поїхати Сідклей

Неназвані бразильські клуби цікавляться варіантом підписання півзахисника Динамо Сідіклея.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

У Бразилії його оцінюють в 5 мільйонів євро. Найближчим часом Динамо може отримати пропозицію по трансферу гравця.

Після зимової перерви фланговий хавбек зіграв тільки в двох матчах - проти Челсі в Лондоні, вийшовши на заміну, і з Арсеналом-Київ з перших хвилин. Зазвичай же на його позиції грає Беньямін Вербич. На лівому фланзі захисту також є основний гравець - Віталій Миколенко.

Нещодавно головний тренер Олександр Хацкевич розповідав про труднощі тактичної підготовки Сідіклея.

У Динамо бразилець перейшов влітку 2018 року з Атлетіко Мінейро за 5 мільйонів євро. Всього на його рахунку 1 голи і 2 асисти в 14 матчах у всіх турнірах поточного сезону.

В останні тижні Динамо веде переговори з Сан-Паулу щодо розставання з іншим бразильцем, Че Че. Агент гравця розповів, що він не хоче йти з команди.

Джерело - betnews365.