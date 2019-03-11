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Динамо хоче продати бразильського півзахисника

Сьогодні 21:13 725 0
Не менше ніж за 4,8 млн. євро.
Динамо хоче продати бразильського півзахисника

Київське Динамо та бразильський Сан-Паулу не можуть домовитись щодо півзахисника киян Че Че.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Київське Динамо відмовилось віддати в оренду Че Че в Сан-Паулу та планує повернути витрачені на нього 4,8 млн. євро.

Кияни готові відпустити бразильського хавбека, якщо Сан-Паулу виплатить таку суму. Саме стільки Динамо виплатило Палмейрасу минулого літа за трансфер Че Че.

Однак Сан-Паулу не готовий одразу платити за футболіста і планує спочатку взяти його в оренду. Це пов'язано з фінансовими труднощами бразильського клубу, який активно зменшує зарплатну відомість та розчищає склад.

Додамо, що трансферне вікно в Бразилії буде відкрито до початку квітня.

Нагадаємо, Динамо - найкраща команда УПЛ за єдиноборствами - InStat.

Також, Динамо розгромило Арсенал у 21-у турі УПЛ 

Джерело - football24.ua.

#Динамо, #Че Че, #Сан-Паулу
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