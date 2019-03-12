Півзахисник зіграє в контрольних поєдинках

Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд потрапив у заявку збірної Данії U-21.

Про це йдеться на сайті Федерації футболу Данії.

Головний тренер данців Нільс Фредерікса викликав 21-річного Дуелунда на контрольні матчі з Бельгією і Францією.

Матч з бельгійцями відбудеться 20 березня, з французами - 24 березня.

Så blev der sat navn på de spillere, U21-landstræner Niels Frederiksen har udtaget til kampene mod Belgien og Frankrig. 🇩🇰#ForDanmark pic.twitter.com/8fDZwSUu4V — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) 11 березня 2019 р.

Нагадаємо, захисника Динамо викликали в національну збірну.

Тим часом Шахтар розпочав продаж квитків на кубковий матч проти Динамо.

Джерело - Чемпіон.