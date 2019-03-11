Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора отримав виклик в національну збірну своєї країни на матчі відбіркового турніру Євро-2020 з Австрією і Латвією.

Про це повідомляє офіційний сайт національної команди

Відзначимо, що поєдинок з австрійцями відбудеться 21 березня, а проти латишів поляки зіграють 24 березня.

🔴 POWOŁANIA



Ci zawodnicy zostali powołani na dwa najbliższe mecze z:

✅ Austrią, 21.03 (czwartek), Wiedeń,

✅ Łotwą, 24.03 (niedziela), Warszawa.



BILETY 👉 https://t.co/H7TWLlmF61 pic.twitter.com/CKhGWq6Q6a — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 11 березня 2019 р.

Нагадаємо, що на рахунку 24-річного футболіста 7 матчів за свою національну збірну, в яких Томаш результативними діями поки що не відзначався.

Нагадаємо, Динамо - найкраща команда УПЛ за єдиноборствами - InStat.

Також, Динамо розгромило Арсенал у 21-у турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.