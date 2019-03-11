Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора отримав виклик в національну збірну своєї країни на матчі відбіркового турніру Євро-2020 з Австрією і Латвією.
Про це повідомляє офіційний сайт національної команди
Відзначимо, що поєдинок з австрійцями відбудеться 21 березня, а проти латишів поляки зіграють 24 березня.
🔴 POWOŁANIA— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 11 березня 2019 р.
Ci zawodnicy zostali powołani na dwa najbliższe mecze z:
✅ Austrią, 21.03 (czwartek), Wiedeń,
✅ Łotwą, 24.03 (niedziela), Warszawa.
BILETY 👉 https://t.co/H7TWLlmF61 pic.twitter.com/CKhGWq6Q6a
Нагадаємо, що на рахунку 24-річного футболіста 7 матчів за свою національну збірну, в яких Томаш результативними діями поки що не відзначався.
Нагадаємо, Динамо - найкраща команда УПЛ за єдиноборствами - InStat.
Також, Динамо розгромило Арсенал у 21-у турі УПЛ
Джерело - Чемпіон.