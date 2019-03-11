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Захисника Динамо викликали в національну збірну

Вчора 23:19 942 0
Захисника Динамо викликали в національну збірну

Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора отримав виклик в національну збірну своєї країни на матчі відбіркового турніру Євро-2020 з Австрією і Латвією.

Про це повідомляє офіційний сайт національної команди

Відзначимо, що поєдинок з австрійцями відбудеться 21 березня, а проти латишів поляки зіграють 24 березня.

Нагадаємо, що на рахунку 24-річного футболіста 7 матчів за свою національну збірну, в яких Томаш результативними діями поки що не відзначався.

Нагадаємо, Динамо - найкраща команда УПЛ за єдиноборствами - InStat.

Також, Динамо розгромило Арсенал у 21-у турі УПЛ 

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #Кендзьора, #Польща
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