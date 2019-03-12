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Трансляція Барселона - Ліон: онлайн 13.03.2019

Сьогодні 15:06 510 0
Трансляція Барселона - Ліон: онлайн 13.03.2019

Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Барселона - Ліон онлайн. Матч відбудеться 13.03. 2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Барселона - Ліон дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Барселона - Ліон: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1. 

  Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Гру Барселона - Ліон онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

  Також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Барселона - Ліон, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:55, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Альба продовжив контракт з Барселоною.

Також Барселона забила тричі у ворота Райо.

Джерело - Чемпіон.

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