Барселона - Райо Вальєкано: відеоогляд матчу

У рамках 27-го туру Ла-Ліги Барселона обіграла Райо Вальєнкано з рахунком 3:1.

Спочатку Рауль Де Томас відкрив рахунок за Райо Вальєкано, подарувавши надію фанатам аутсайдера.

Однак ближче до кінця тайму, на 38-й хвилині Жерар Піке зрівняв рахунок після пасу Ліонеля Мессі.

У другому таймі капітан Барселони з пенальті вивів свою команду вперед, а на 82-й хвилині Іван Ракитич зробив результативний пас на Луїса Суареса.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

27-й тур

9 березня

Барселона - Райо Вальєкано 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 24 де Томас, 1:1 - 38 Піке, 2:1 - 50 пенальті Мессі, 3:1 - 82 Суарес.

Нагадаємо, результати зустрічей 25 туру Бундесліги та результати зустрічей 30 туру АПЛ.

Джерело - Чемпіон.