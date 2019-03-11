Лівий захисник Барселони Жорді Альба продовжив контракт з клубом.
Про це повідомляє офіційний сайт каталонців.
Нова угода з гравцем розрахована до 2024 року.
Жорді перейшов до Барселони 2012-го року з Валенсії. У нинішньому сезоні 29-річний Альба зіграв 38 матчів за каталонців, відзначившись 2 голами і 14 результативними передачами.
Барселона після 27 зіграних турів очолює турнірну таблицю Ла-Ліги, випереджаючи Атлетіко на 7 очок.
Нагадаємо, Барселона обіграла Райо Вальєкано у 27-му турі Ла-Ліги.
Також, Барселона планує перепідписати контракт з Мессі до 2023 року
Джерело - Чемпіон.