Жорді в Каталонії ще до 2024 року

Лівий захисник Барселони Жорді Альба продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє офіційний сайт каталонців.

Нова угода з гравцем розрахована до 2024 року.

Жорді перейшов до Барселони 2012-го року з Валенсії. У нинішньому сезоні 29-річний Альба зіграв 38 матчів за каталонців, відзначившись 2 голами і 14 результативними передачами.

Барселона після 27 зіграних турів очолює турнірну таблицю Ла-Ліги, випереджаючи Атлетіко на 7 очок.

Нагадаємо, Барселона обіграла Райо Вальєкано у 27-му турі Ла-Ліги.

Також, Барселона планує перепідписати контракт з Мессі до 2023 року

Джерело - Чемпіон.