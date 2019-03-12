Сьогодні, 12 березня, відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті — Шальке.
Матч покаже в Україні телеканал Футбол 2.
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Також матч можна переглянути на сервісі Oll.TV. Трансляція платна.
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Трансляція матчу стартує о 21:45. Безпосередньо гра розпочнеться о 22:00.
Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті в меншості здійснив шалений камбек.
Джерело - Чемпіон.