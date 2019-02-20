Манчестер Сіті в меншості здійснив шалений камбек

Мій профіль

Україна у бойовому складі виступить у змішаній естафеті

Вчора 23:27 212
Журавок і Підручний долатимуть одиночний мікст
Вчора 23:01 196
Динамо — Ювентус встановив рекорд відвідуваності
Вчора 22:04 758
Журавок виграла першу особисту медаль Чемпіонату Європи
Вчора 21:30 320
Зінченко потрапив до заявки на матч із Шальке
Вчора 21:03 342
Журавок здобула срібло Чемпіонату Європи
Вчора 20:07 3927
Світоліна знищила кривдницю Ястремської
Вчора 19:04 1425 2
Динамо знищило Ювентус у юнацькій лізі УЄФА. ВІДЕО
Вчора 17:14 1273
Анєв тріумфував у індивідуальній гонці, Семенов - 9-й
Вчора 16:59 826
Динамо розгромило Ювентус у Юнацькій лізі УЄФА
Вчора 15:47 1153 1
Навколо спорту
Блоги
У США шайба ледь не вбила коментатора. ВІДЕО
У США шайба ледь не вбила коментатора. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:33 934
Фото дня. Зеленський в червоноармійській формі проводить захід Шахтаря
Фото дня. Зеленський в червоноармійській формі проводить захід Шахтаря Максим Буйдин
Вчора 18:41 1683 2
Я красива: дружина Морозюка розірвала Мережу черговим постом. ФОТО
Я красива: дружина Морозюка розірвала Мережу черговим постом. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 18:14 1344 3
Українська баскетболістка взяла участь у легендарному челленджі. ВІДЕО
Українська баскетболістка взяла участь у легендарному челленджі. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 17:07 708
Світ тісний: капітан корабля, на якому побувала Світоліна, знає бабусю чемпіонки. ФОТО
Світ тісний: капітан корабля, на якому побувала Світоліна, знає бабусю чемпіонки. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 16:04 1313 2
Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві
Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві Андрій Твердохліб
Вчора 09:41 1829
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону Максим Буйдин
19.02.2019 18:08 811
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО Максим Буйдин
19.02.2019 17:31 904
Сайт Динамо зганьбився новиною про презентацію Соля. ФОТО
Сайт Динамо зганьбився новиною про презентацію Соля. ФОТО Максим Буйдин
19.02.2019 16:36 3489 4
Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО
Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО Максим Буйдин
19.02.2019 15:31 3062
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО Андрій Твердохліб
18.02.2019 07:52 3137
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана Андрій Твердохліб
17.02.2019 23:20 1003
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 20:30 1427
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО Андрій Твердохліб
17.02.2019 20:27 1759
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31!
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31! Андрій Твердохліб
17.02.2019 17:10 3538
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20 Лютого 2019
23:56 Футбол Манчестер Сіті в меншості здійснив шалений камбек 705
23:27 Біатлон Україна у бойовому складі виступить у змішаній естафеті 212
23:01 Біатлон Журавок і Підручний долатимуть одиночний мікст 196
22:51 Автоспорт Netflix покаже серіал про Формулу-1. ВІДЕО 477
22:31 Біатлон Підгрушна може стати телекоментатором 476
22:04 Футбол Динамо — Ювентус встановив рекорд відвідуваності 758
21:46 Футбол Севілья здолала Лаціо. ВІДЕООГЛЯД 419
21:30 Біатлон Журавок виграла першу особисту медаль Чемпіонату Європи 320
21:11 Футбол Українське дербі не відбудеться: Коноплянка не зіграє проти Манчестер Сіті 610
21:03 Футбол Зінченко потрапив до заявки на матч із Шальке 342
20:52 Футбол Севілья першою пробилася у 1/8 фіналу Ліги Європи 817
20:39 Футбол Неймар: Після травми плакав два дні 648
20:28 Теніс Світоліна знищила Мугурусу. ВІДЕООГЛЯД 1362 2
20:17 Футбол Трансляція Айнтрахт - Шахтар: онлайн 21.02.2019 734
20:12 Футбол Трансляція Динамо - Олімпіакос: онлайн 21.02.2019 1276
20:07 Біатлон Журавок здобула срібло Чемпіонату Європи 3927
19:58 Футбол Шахтар зацікавлений у двох гравцях Палмейраса 954
19:41 Футбол Соль не відчуває впевненості в іграх за Динамо 943
19:33 Блог У США шайба ледь не вбила коментатора. ВІДЕО 934
19:24 Біатлон Етап юніорського Кубка IBU перенесли 525
19:04 Теніс Світоліна знищила кривдницю Ястремської 1425 2
18:54 Баскетбол Лень і Михайлюк закликали підтримати збірну України. ВІДЕО 679
18:41 Блог Фото дня. Зеленський в червоноармійській формі проводить захід Шахтаря 1683 2
18:30 Біатлон Чемпіонат Європи. Жіноча індивідуальна гонка у Раубичах: онлайн-трансляція 2476
18:14 Блог Я красива: дружина Морозюка розірвала Мережу черговим постом. ФОТО 1344 3

Манчестер Сіті в меншості здійснив шалений камбек

Вчора 23:56 705 0
Манчестер Сіті в меншості здійснив шалений камбек

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Шальке приймав Манчестер Сіті.

До заявки потрапив і українець Олександр Зінченко, який вийшов за 5 хвилин до завершення основного часу. Натомість Шальке не включило Євгена Коноплянку до заявки.

Містяни відкрили рахунок на 18 хвилині завдяки голу Агуеро. А вже до кінця першого тайму суддя призначив два пенальті у ворота англійців, які реалізував Банталєб, і Шальке вийшов вперед. Програючи, манчестерці ще й залишилися в меншості. Поле покинув Отаменді.

Та попри це Зане зрівняв рахунок, а Стерлінг взагалі приніс перемогу - 2:3

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

20 лютого

Шальке - Манчестер Сіті 2:2

Голи: 0:1 - 18 Агуеро, 1:1 - 38 пенальті Бенталєб, 2:1 - 45 пенальті Бенталєб, 2:2 - 85 Зане.

Джерело - Чемпіон.

#Ліга чемпіонів, #УЄФА, #ЛЧ, #Манчестер Сіті, #Шальке, #Зінченко
Коментарі ()