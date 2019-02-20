Манчестер Сіті в меншості здійснив шалений камбек

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Шальке приймав Манчестер Сіті.

До заявки потрапив і українець Олександр Зінченко, який вийшов за 5 хвилин до завершення основного часу. Натомість Шальке не включило Євгена Коноплянку до заявки.

Містяни відкрили рахунок на 18 хвилині завдяки голу Агуеро. А вже до кінця першого тайму суддя призначив два пенальті у ворота англійців, які реалізував Банталєб, і Шальке вийшов вперед. Програючи, манчестерці ще й залишилися в меншості. Поле покинув Отаменді.

Та попри це Зане зрівняв рахунок, а Стерлінг взагалі приніс перемогу - 2:3

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

20 лютого

Шальке - Манчестер Сіті 2:2

Голи: 0:1 - 18 Агуеро, 1:1 - 38 пенальті Бенталєб, 2:1 - 45 пенальті Бенталєб, 2:2 - 85 Зане.

Джерело - Чемпіон.