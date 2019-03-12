Цуренко у двох сетах поступилася на турнірі в Індіан-Веллсі

Зінечнко набрав фантастичну форму, Коноплянка повернувся до складу

Манчестер Сіті - Шальке

Ліга Чемпіонів. 1/8, матч-відповідь

Сіті оф Манчестер, Манчестер. 12 березня, 22:00

Головний арбітр: Клеман Тюрпен (Франція)

Асистенти арбітра: Ніколя Дано, Сіріль Грінгор (Франція)

Четвертий арбітр: Рюдди Бюкке (Франція)

Кінцівка першого поєдинку цих команд в Гельзенкірхені наочно продемонструвала нинішній стан Шальке. Три тижні тому, нагадаємо, кобальтові вели в рахунку 2:1, з 68-ї хвилини грали в більшості, але примудрилися двічі пропустити на останніх хвилинах. І домашні 2:3 практично не залишають шансів команді Доменіко Тедеско пройти далі.

Так, буквально минулого тижня Аякс і Манчестер Юнайтед довели, що і домашні 0:2 або 1:2 - ще не вирок. Але надто вже нерівними виглядають сили команд перед поєдинком на Етіхад. Манчестер Сіті забиває в 23-х поєдинках поспіль. Команда Пепа Гвардіоли виграла 8 з останніх 9-ти матчів. Але і той єдиний, в якому і не забила, і не перемогла, приніс городянам черговий трофей: після нульової нічиї в основний і додатковий час у фіналі Кубка англійської ліги Манчестер Сіті по пенальті обіграв Челсі.

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На цьому тлі статистика гельзенкірхенців виглядає просто гнітюче. Команда не перемагає з 6 лютого, з кубкового матчу проти Фортуни з Дюссельдорфа. Після цього в 6-ти матчах було 5 поразок і нічия з загальним рахунком 5:17. Так що прогнозувати перемогу німецького колективу саме в цій грі не береться ніхто з експертів. Правда, повернувся у стрій Євген Коноплянка, який не грав більше місяця - але ця новина радісна здебільшого для шанувальників українського півзахисника. На рахунку Коноплянки в цьому сезоні всього 1 м'яч в 17-ти поєдинках, так що навряд чи саме він стане героєм зустрічі. Втім, Євген прилетів до Англії і горить бажанням допомогти своїй команді.

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Швидше, героєм поєдинку здатний стати інший українець. Олександр Зіченко був визнаний кращим гравцем Манчестер Сіті за підсумками лютого, обійшовши в голосуванні вибагливих англійських уболівальників Серхіо Агуеро і Рахіма Стерлінга. 22-річний хавбек набрав приголомшливу форму, і Гвардіола напевно випустить його у старті. Будемо сподіватися, що зможемо спостерігати протистояння українських футболістів з першої хвилини.

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Цікавий матч також і з точки зору іншого протистояння - футболістів проти колишніх клубів. Матія Настасич перейшов у Шальке з Манчестер Сіті. Особлива мотивація буде і у Лероя Зане. Випускник академії Шальке ударом зі штрафного на 85-й хвилині першої гри в Німеччині зрівняв рахунок, після чого Манчестер Сіті вирвав і перемогу. Напевно Зане не проти відзначитися і на Етіхад. Відзначимо також, що Кевін де Брейне, Ілкай Гюндоган і Венсан Компані грали в Бундеслізі. Не кажучи вже про Гвардіолу, який з Баварією тричі вигравав чемпіонат Німеччини. Тому навіть відсутність дискваліфікованих Отаменді і Фернандінью не повинна перешкодити англійській команді вийти до чвертьфіналу. Ризикнемо припустити, що Манчестер Сіті заб'є як мінімум двічі і вже точно не програє.

Орієнтовні склади: Едерсон, Даніло, Вокер, Компані, Зінченко, Бернарду Сілва, Гюндоган, Давид Сільва, Стерлінг, Агуеро, Леруа Зане.

Шавьке: Ферманн, Брума, Саліф Зане, Настасич, Маккенна, Набіль Бенталєб, Стамбулі, Сердар, Очіпка, Емболо, Бюргшталлер.

Слова:

Хосеп Гвардіола (головний тренер Манчестер Сіті): "За 90 хвилин матчу може статися все що завгодно. Робота ще не зроблена. Ми повинні бути сконцентровані на тому, щоб добре виконати свій план на гру. Ми поки тінейджери в цьому турнірі. Але ми повинні мріяти і мітити якомога вище".

Доменіко Тедеско (головний тренер Шальке): "Ми, зрозуміло, абсолютні аутсайдери, але у нас все ще є невеликий шанс. Потрібно, щоб нам випав особливий день. Але ми в будь-якому випадку гідні грати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів".

Прогноз Чемпіона: 3:1

Джерело - Чемпіон.