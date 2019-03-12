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Леоненко: Краще подивитися снукер з біатлоном, ніж український футбол

Сьогодні 11:17 987 0
Експерт продовжує хейтити вітчизняний чемпіонат
Леоненко: Краще подивитися снукер з біатлоном, ніж український футбол

Відомий експерт Віктор Леоненко впевнений, що українські футболісти нездатні збирати стадіони.

Про це він розповів у програмі Великий футбол.

"Як футболісти грають, так і ходять на них люди. Я б із задоволенням краще подивився снукер з біатлоном, ніж дивитися те, що називається у нас футболом. Ці футболісти просто не можуть збирати стадіони. У нас люди хочуть ходити на видовище, а його немає. Який тоді сенс ходити на так званий футбол?", - заявив Леоненко.

Нагадаємо, Срна хоче стати коментатором з Леоненком.

Тим часом експерт заявив, що Шевченко набрав "пасажирів" у збірну.

Джерело - Великий футбол.

#Леоненко, #УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга
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