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Срна: Буду коментатором на телебаченні разом з Леоненком

Сьогодні 19:28 1036 0
Екс-капітан Шахтаря Даріо Срна розповів про те, чим він планує займатися після завершення кар'єри.
Срна: Буду коментатором на телебаченні разом з Леоненком

Екс-капітан Шахтаря Даріо Срна після завершення кар'єри хоче одразу перебудуватися на нову роботу.

Про це розповів сам півзахисник.

"У мене багато друзів, які закінчили з футболом і сказали, що це - серйозна травма. Як закінчуєш з футболом, то два місяці добре, а на третій ти психологічно починаєш падати. Може, стану тренером через два-три роки.

Може буду коментатором на телебаченні. Sky навряд чи. Тільки Футбол 1 / Футбол 2 з Леоненком (сміється).

Але якщо серйозно, я хочу після завершення кар'єри швидко перебудуватися на нову роботу. Не хочу, щоб у мене було багато вільного часу щоб я думав. Якщо я почну думати, то може бути недобре", - сказав гравець.

Нагадаємо, що Даріо грав за гірників з 2003 по 2018 рік. Всього хорват в 493 матчах за донецький клуб забив 45 голів і віддав 121 асист.

Джерело - ua-football.

#Шахтар, #Срна, #Леоненко
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