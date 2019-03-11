Срна: Буду коментатором на телебаченні разом з Леоненком

Екс-капітан Шахтаря Даріо Срна після завершення кар'єри хоче одразу перебудуватися на нову роботу.

Про це розповів сам півзахисник.

"У мене багато друзів, які закінчили з футболом і сказали, що це - серйозна травма. Як закінчуєш з футболом, то два місяці добре, а на третій ти психологічно починаєш падати. Може, стану тренером через два-три роки.

Може буду коментатором на телебаченні. Sky навряд чи. Тільки Футбол 1 / Футбол 2 з Леоненком (сміється).

Але якщо серйозно, я хочу після завершення кар'єри швидко перебудуватися на нову роботу. Не хочу, щоб у мене було багато вільного часу щоб я думав. Якщо я почну думати, то може бути недобре", - сказав гравець.