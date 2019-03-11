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Гвардіола не збирається йти з Манчестер Сіті

Сьогодні 08:31 269 0
Тренер щасливий у клубі з Манчестера
Гвардіола не збирається йти з Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив найближчому оточенню, що збирається продовжувати роботу з командою до 2023-го року.

Таку інформацію передає The Telegraph.

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В останні дні різні ЗМІ стверджують про можливий інтерес до персони Гвардіоли з боку Ювентуса. Чинна угода іспанця з клубом закінчується 2021-го, в якому прописана опція пролонгації ще на два роки. Це дозволить Гвардіолі провести в Манчестері сім сезонів.

Нагадаємо, в поєдинку 30-го туру АПЛ команда Гвардіоли впевнено переграла Вотфорд завдяки хет-трику Рахіма Стерлінга.

Джерело - Xsport.

#Гвардіола, #Манчестер Сіті, #АПЛ, #Ювентус, #Серія А
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