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Трансляція Манчестер Сіті - Шальке: онлайн 12.03.2019

Сьогодні 14:13 627 0
Трансляція Манчестер Сіті - Шальке: онлайн 12.03.2019

Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті - Шальке онлайн. Матч відбудеться 12.03. 2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Манчестер Сіті - Шальке дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Манчестер Сіті - Шалкье: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2. 

  Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Гру Манчестер Сіті - Шальке онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

  Також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Манчестер Сіті - Шальке, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:55, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола не збирається йти з Манчестер Сіті.

Також Зінченка визнали найкращим гравцем англійської команди в лютому.

Джерело - Чемпіон.

#Манчестер Сіті, #Шальке, #Ліга Чемпіонів
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