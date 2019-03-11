Шахтар назвав найкращого гравця місяця

Півзахисник Шахтаря Марлос визнаний кращим гравцем клубу в лютому.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Півзахисник збірної України випередив у голосуванні вболівальників форварда Мораеса.
🔝 Поздравляем, Марлос! ⚒ Лучший игрок "Шахтера" в феврале по версии болельщиков.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 11 березня 2019 р.
Как много ❤ для нашего лидера?https://t.co/DiMwi2vif5 pic.twitter.com/TvVFWOTvXU
У лютому Марлос зіграв за Шахтар 3 матчі, забив 2 м'ячі та віддав 1 асист.
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Джерело - Чемпіон.