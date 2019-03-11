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Зідан знову очолив мадридський Реал

Сьогодні 19:36 956 2
Соларі відправлений у відставку
Зідан знову очолив мадридський Реал

Француз Зінедін Зідан повертається на пост головного тренера Реала.

Про це офіційно проінформував мадридський клуб.

На цій посаді він змінив аргентинця Сантьяго Соларі, який відправлений у відставку у зв'язку з незадовільними результатами команди.

Новий контракт Зінедіна Зідана розрахований на 3,5 роки і закінчується 30 червня 2022 року.

46-річний Зідан, принісши клубу третій поспіль трофей Ліги чемпіонів, покинув Реал влітку 2018 року і відтоді перебував без роботи.

Нагадаємо, Ювентус запропонував контракт Зідану.

Раніше повідомлялося, що Зідан не повернеться в Реал

Джерело - Чемпіон.

#Зідан, #Реал, #Соларі
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