Француз Зінедін Зідан повертається на пост головного тренера Реала.
Про це офіційно проінформував мадридський клуб.
На цій посаді він змінив аргентинця Сантьяго Соларі, який відправлений у відставку у зв'язку з незадовільними результатами команди.
Новий контракт Зінедіна Зідана розрахований на 3,5 роки і закінчується 30 червня 2022 року.
👔 Zidane regresa al @realmadrid.#HalaMadrid | #RealMadrid https://t.co/frvoYof4sx— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 11 березня 2019 р.
46-річний Зідан, принісши клубу третій поспіль трофей Ліги чемпіонів, покинув Реал влітку 2018 року і відтоді перебував без роботи.
Нагадаємо, Ювентус запропонував контракт Зідану.
Раніше повідомлялося, що Зідан не повернеться в Реал
Джерело - Чемпіон.