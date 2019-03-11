Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Ювентус - Атлетіко онлайн. Матч відбудеться 12.03. 2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Ювентус - Атлетіко дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

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Гру Ювентус - Атлетіко онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Ювентус - Атлетіко, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:55, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що нНападник Ювентуса Кріштіану Роналду сподівається, що туринцям вдасться обіграти Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також Лунін відбив пенальті, але це не допомогло Леганесу заробити очки з Атлетіко.

Джерело - Чемпіон.