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Роналду: Приємно забивати голи

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Зірковому футболісту подобається грати в Італії
Роналду: Приємно забивати голи

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду сподівається, що туринцям вдасться обіграти Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова наводить As.

"Атлетіко — сильна команда. Вони добре захищаються, не ризикують, грають на контратаках. Ми готові до цього. Ми зробимо все, щоб перемогти й пройти в наступний раунд. Наша поразка в першому матчі була несподіваною, але в другому матчі все може статися.

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У нас чудовий сезон. У нас є два головних турніри: Серія А і Ліга чемпіонів. Мені подобається грати в Італії. Як в Іспанії та в Англії мені приємно забивати голи й допомагати команді здобувати перемоги. Я щасливий", - заявив Роналду.

Нагадаємо, легендарний голкіпер Порту побив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів.

Тим часом Роналду придбав шикарний Rolls Royce у кольорах Ювентуса.

Джерело - iSport.

#Серія А, #Чемпіонат іспанії, #Ліга чемпіонів, #Роналду, #Ювентус
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