Гравця Малаги відділяє п'ять голів

Нападник Малаги Євген Селезньов хотів би завершити кар'єру в Іспанії, але не проти побити рекорд Максима Шацьких.

Про це розповів сам гравець в інтерв'ю програмі Бомбардир.

"Тут я починаю все заново, як у 20 років. Мені знову потрібно комусь щось доводити. Можливо, це і правильно. Я вже ветеран. Хочу закінчити кар'єру красиво, в Ла-Лізі. Україна? Я навіть не вважаю, що це мій обов'язок там закінчити.

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Максим Шацьких на мене образиться, але все ж хочу побити його рекорд. Ну хто ще поб'є? Залишилися одні паперові футболісти", - заявив Селезньов.

Відзначимо, що Шацьких (171 гол) випереджає Селезньова (166 голів) на 5 м'ячів в списку найкращих снайперів в історії українського чемпіонату.

Нагадаємо, Селезньов не завдав жодного удару в шести матчах.

Окрім цього Селезньов старанно вивчає іспанську.

Джерело - Бобардир.