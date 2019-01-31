Селезньов Ракицькому: Бажаю успіхів, брат мій

33-річний український нападник іспанської Малаги Євген Селезньов поділився думкою про перехід 29-річного захисника Шахтаря Ярослава Ракицького в пітерський Зеніт.

Свою думку він виклав на сторінці в Instagram.

"Бажаю успіхів, брат мій! Я знаю, що велика частина твого серця назавжди залишиться гірницькою!", - написав Селезньов.

Раніше повідомлялося, що за перехід в Зеніт Ракицький отримав бонус у розмірі € 5 мільйонів. А Селезньов висловив сумніви в компетентності Фонсеки.

Джерело - Чемпіон.