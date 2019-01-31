Селезньов Ракицькому: Бажаю успіхів, брат мій

33-річний український нападник іспанської Малаги Євген Селезньов поділився думкою про перехід 29-річного захисника Шахтаря Ярослава Ракицького в пітерський Зеніт.
Свою думку він виклав на сторінці в Instagram.
"Бажаю успіхів, брат мій! Я знаю, що велика частина твого серця назавжди залишиться гірницькою!", - написав Селезньов.
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Желаю удачи брат мой!!я Знаю что большая часть твоего сердца навсегда останется горняцкой!!!!
Раніше повідомлялося, що за перехід в Зеніт Ракицький отримав бонус у розмірі € 5 мільйонів. А Селезньов висловив сумніви в компетентності Фонсеки.
Джерело - Чемпіон.