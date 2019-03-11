Ван Гал завершив тренерську кар'єру

Колишній тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал оголосив про завершення тренерської кар'єри.

Про це повідомляє AS.

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"Я закінчую. Моя дружина перестала працювати 22 роки тому, щоб супроводжувати мене. Обіцяв їй, що закінчу тренувати в 55 років. Мені вже понад 65. Я не можу продовжувати нескінченно. Як і футболісти, моя дружина має право на життя з Луї ван Галом. Можу сказати, що вона просто щаслива", - заявив відомий тренер.