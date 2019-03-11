Ван Гал завершив тренерську кар'єру

Колишній тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал оголосив про завершення тренерської кар'єри.
Про це повідомляє AS.
Актуально: Зідан не повернеться в Реал.
"Я закінчую. Моя дружина перестала працювати 22 роки тому, щоб супроводжувати мене. Обіцяв їй, що закінчу тренувати в 55 років. Мені вже понад 65. Я не можу продовжувати нескінченно. Як і футболісти, моя дружина має право на життя з Луї ван Галом. Можу сказати, що вона просто щаслива", - заявив відомий тренер.
За свою кар'єру ван Гал тренував Аякс, Барселону, АЗ, Баварію і Манчестер Юнайтед.
Раніше він відхиляв пропозиції Бенфіки і Феєнорда.
Тим часом Мбаппе залишиться в ПСЖ.
Джерело - Xsport.