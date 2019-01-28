Луї ван Гал може стати тренером Феєнорда

Феєнорд запросить Луї ван Гала на пост головного тренера клубу.

Про це повідомляє sport24.

Головний тренер Феєнорда Джованні ван Бронкгорст повідомив, що покине посаду після закінчення сезону.Керівництво народного клубу хотіло б бачити на посаді головного тренера команди в новому сезоні Луї ван Гала. За словами журналіста AD Сйорда Моссоу, технічний директор роттердамців Мартін ван Гіл точно запросить нідерландського тренера знову попрацювати з ним в одному клубі.

Нагадаємо, Луї ван Гал заявив, що Клопп перетворив Ліверпуль у бойову машину.

Також, стадіон Феєнорда стане найбільшим в Нідерландах.

Джерело - sport24.