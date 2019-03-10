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Олександрія - Олімпік: відео голів та огляд матчу

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Олександрія - Олімпік: відео голів та огляд матчу

Донецький Олімпік та Олександрія розписали мирову в рамках 21-го туру УПЛ.

Олександрія вийшла вперед на 69-й хвилині та вже збиралася святкувати, але гості відігралися за лічені хвилини до завершення матчу.

Цікаво, що останні десять хвилин поєдинку Олімпік відігравав у меншості.

Чемпіонат України, УПЛ

21 тур

10 березня

Олександрія - Олімпік 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Ковалець, 1:1 - 88 Дійє

Вилучення: 83 - Тейшейра

Нагадаємо, відбулося жеребкування другого етапу УПЛ.

Також, Зінченко — найкращий гравець Манчестер Сіті в лютому.

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Олександрія, #Олімпік
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