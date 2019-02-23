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Гент з Яремчуком, але без Безуса та Пластуна переміг Стандард

Сьогодні 09:32 563 0
Гент з Яремчуком, але без Безуса та Пластуна переміг Стандард

Гент в черговому матчі чемпіонату своєї країни обіграв Стандард, який іде на третій сходинці в чемпіонаті з рахунком 2:1.

Український форвард Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та відіграв 69 хвилин, втім результативними діями не відзначився. Роман Безус так і не отримав шанс вити на поле та просидів увесь матч в запасі. А Ігор Пластун взагалі не потрапив до заявки.

Гент після 27-и турів у боротьбі за потрапляння в верхню шістку йде сьомим та має 41 бал. Стільки ж в Андерлехта, який зіграв на один матч менше і йде шостим.

Чемпіонат Бельгії

27 тур

22 лютого

Гент - Стандард 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 38 Сьорлот, 2:0 - 43 Бронн, 2:1 - 90+1 Емон

Нагадаємо, Тренер Гента назвав слабку сторону у грі Безуса. А Яремчук міг опинитися в Галатасараї.

Джерело - Чемпіон.

#Чемпіонат Бельгії, #Яремчук, #Пластун, #Безус, #Стандард
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