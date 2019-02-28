Петряк: Ребровим задоволені у Ференцвароші

Гравці угорського Ференцвароша задоволені роботою Сергія Реброва.

Про це розповів півзахисник команди Іван Петряк.

"З приходом Сергія Станіславовича стало легше. Я з ним ніколи не працював раніше, але, звичайно, знав по українському чемпіонату. Тут вже стали спілкуватися ближче.

Він мені постійно на полі підказує. Де треба, і напіхає, де треба, похвалить. Командний футбол у нас став сильніше, тому що дуже багато працюємо над тактикою. З хлопцями спілкувався - дуже задоволені Ребровим", - сказав Петряк.