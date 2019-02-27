Ференцварош Реброва пробився у чвертьфінал Кубка Угорщини

За підсумками двоматчевого протистояння Ференцварош зумів пройти Кішварду.

Після домашньої перемоги 2:0 підопічним Сергія Реброва вистачило нічиєї 1:1. Горріарана відкрив рахунок красивим ударом з центра поля, на що відповів Грозан голом у другому таймі.

Ігор Харатін зіграв у цьому матчі 53 хвилини, Іван Петряк на поле не виходив. За Кішварду 90 хвилин зіграв Богдан Мельник, Роман Карасюк провів на полі 42 хвилини, його замінили в першому таймі.

#GolUruguayo



G⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️LAZO



Fernando Gorriarán (@nandogorriaran) se mandó un golazo de mitad de cancha en el empate de @ferencvarosi_tc 1-1 ante Kisvárda y se metio en los cuartos de final de la Magyar Kupa con un global de 3-1.@SalimoUy pic.twitter.com/G17PIOJJZm — Mathi Garcia🇺🇾⚽ (@Mathigarcia16) 26 лютого 2019 р.

Кубок Угорщини

1/8 фіналу, 2 матч

26 лютого

Кішварда - Ференцварош 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Горріарана, 1:1 - 67 Грозан

Нагадаємо, блискуча гра Петряка допомогла Ференцварошу розгромити Академію Пушкаша. Також команда Реброва хоче підписати форварда Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.