Лунін потрапив до ТОП-10 найдорожчих футболістів Іспанії

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін увійшов до когорти найдорожчих гравців чемпіонату Іспанії у віці до 20 років за версією Transfermarkt.

20-річний Лунін ділить 7-й рядок з Брахімом Діасом (Реал), Самуелем Чуквуезе (Вільярреал), Оскаром Родрігесом (Леганес) і Перу Ноласкоайом (Атлетік) - всіх їх портал оцінив у 5 мільйонів євро.

Найдорожчим молодим гравцем став Вінісіус з Реала - 35 мільйонів євро.

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Нагадаємо, днями Луніну виповнилося 20 років.

Джерело - Чемпіон.