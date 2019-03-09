Барселона планує перепідписати контракт з Мессі до 2023 року

Представники блаугранас зроблять пропозицію аргентинцеві протягом року

Керівництво каталонської Барселони розраховує укласти нову угоду з нападником Ліонелем Мессі.

Про це інформує Mundo Deportivo.

У клубі хочуть продовжити контракт з аргентинцем до 2023 року, щоб зберегти гравця незалежно від результатів виборчої кампанії в клубі.

Діюча угода 31-річного футболіста розрахована до літа 2021 року клаусула аргентинця складає 700 мільйонів євро. Президент "синьо-гранатових" Жозе Бартомеу не сумнівається в тому, що Мессі залишиться в клубі до закінчення терміну контракту.

Нагадаємо, що Мессі продемонстрував новий трюк з пляшкою.

Раніше Барселона зробила історичне досягнення в матчі з Реалом.

Також Барселона затролила Модрича після розгрому Реала.

Джерело - Mundo Deportivo.