Барселона зробила історичне досягнення в матчі з Реалом

Реал вдома програв Барселоні в матчі 26-го туру Ла-Ліги.

Каталонці стали першою командою в історії, яка тричі поспіль обіграла Реал у Мадриді.

27 лютого Барселона розгромила Реал у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії, а минулого сезону, 23 грудня 2017 року, розромно обіграла мадридців в гостьовій зустрічі Ла-Ліги

Барселона вчетверте поспіль обіграла в гостях Реал у рамках Прімери. У квітні 2017 року - 3:2, в листопаді 2015 року - 4:0.

Нагадаємо, Рамос брудно зіграв проти Мессі.

Джерело - Чемпіон.