Буяльський пропустить матч-відповідь з Челсі

Кадрова ситуація в Динамо погіршується

Динамо в Лондоні грає перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

Півзахисник киян Віталій Буяльський на 42-й хвилині отримав жовту картку за грубу гру проти Матео Ковачича. Він пропустить матч-відповідь у Києві через перебір гірчичників.

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26-річний українець в сьогоднішньому матчі грає на лівому фланзі півзахисту — на позиції Беньяміна Вербича, який пропускає цей матч через дискваліфікацію, але зможе зіграти в матчі-відповіді.

Матч Динамо — Челсі відбудеться 14 березня о 19:55 на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, володар Золотого м'яча не вірить у Динамо. Натомість Дуелунд заявив, що кияни не мають страху перед Челсі.

Джерело - Чемпіон.