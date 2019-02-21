Бейл вирішив залишитися в Реалі

Вінгер Реала Гарет Бейл прийняв рішення залишитися в нинішньому клубу.

Про це повідомляє AS.

29-річний валлієць подумував покинути Сантьяго Бернабеу по закінченню минулого сезону, оскільки його не влаштовувала його роль в команді. Проте, після переїзду Кріштіану Роналду в Ювентус Гарет вирішив залишитися.

Джерела, близькі до гравця, запевняють, що Бейл твердо вирішив відпрацювати свій контракт в Мадриді до кінця (закінчується у 2022 році).

Цікавість до Бейла приписують Манчестер Юнайтед і Челсі. Однак гравець найближчим часом не збирається повертатися в АПЛ.

Цього сезону Бейл відзначився 12 голами і 5 гольовими передачами у 28 матчах.

Нагадаємо, Марсело поставив ультиматум Реалу. Також, Бейла можуть дискваліфікувати на 12 матчів за жест уболівальникам.

Джерело - ua-football.