Марсело поставив ультиматум Реалу

Захисник мадридського Реала Марсело поставив ультиматум керівництву королівського клубу.

Про це повідомляє Cope.es.

За інформацією джерела, футболіст зустрівся з директором вершкових Хосе Анхелем Санчесом, щоб обговорити своє майбутнє. В ході бесіди бразилець висловив невдоволення своїм нинішнім становищем у команді і пригрозив, що покине клуб, якщо до літа ситуація не зміниться. Марсело виступає за Реал з 2007 року. У поточному сезоні він зіграв 24 матчі в складі королівського клубу, забив 3 голи і зробив 4 асисти. Контракт гравця з мадридцями розрахований до червня 2022 року. Інтерес до нього проявляє туринський Ювентус.

Нагадаємо, Марсело вперше прокоментував відставку Зідана. Також, Реал знайшов заміну Марсело.

Джерело - Dynamomania.