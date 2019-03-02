Головний тренер Ювентуса може очолити Інтер

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі може очолити Інтер.

Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, неродзуррі, швидше за все, звільнять нинішнього менеджера Лучано Спаллетті після закінчення нинішнього сезону. Керівництво міланського клубу вже роздумує над тим, щоб запропонувати посаду Аллегрі, який, найімовірніше, залишить Ювентус по закінченню нинішнього сезону незалежно від виступів туринського клубу в Лізі чемпіонів.

Аллегрі працював в Ювентусі протягом 5-ти сезонів. Його може змінити Зінедін Зідан.

Нагадаємо, що Ікарді не хоче продовжувати контракт з Інтером.

Джерело - Football Italia.