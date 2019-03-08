Зірковий форвард Ювентуса продовжив контракт з клубом

Манджукич залишиться в Юве

Хорватський форвард Ювентуса Маріо Манджукич близький до продовження співпраці з клубом.

Про це повідомляє Tuttosport.

Манджукич домовився з Ювентусом про новий контракт до літа 2021-го. За цією угодою хорват зароблятиме 4,5 мільйона євро на рік, також будуть передбачені різноманітні бонуси.

За інформацією джерела, сторони підпишуть контракт у найближчі дні, а офіційно про це повідомлять після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Цього сезону Манджукич забив 9 голів і віддав 6 асистів у 27 матчах за "б'янконері". Чинна угода між Ювентусом і 32-річним форвардом розрахована до кінця наступного сезону.

Нагадаємо, Ювентус хоче переманити головного тренера Манчестер Сіті.

Також Ювентус хоче зробити зірковий обмін.

Джерело - Чемпіон.