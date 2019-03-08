Зірковий форвард Ювентуса продовжив контракт з клубом

Хорватський форвард Ювентуса Маріо Манджукич близький до продовження співпраці з клубом.
Про це повідомляє Tuttosport.
Манджукич домовився з Ювентусом про новий контракт до літа 2021-го. За цією угодою хорват зароблятиме 4,5 мільйона євро на рік, також будуть передбачені різноманітні бонуси.
За інформацією джерела, сторони підпишуть контракт у найближчі дні, а офіційно про це повідомлять після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.
Цього сезону Манджукич забив 9 голів і віддав 6 асистів у 27 матчах за "б'янконері". Чинна угода між Ювентусом і 32-річним форвардом розрахована до кінця наступного сезону.
Нагадаємо, Ювентус хоче переманити головного тренера Манчестер Сіті.
Також Ювентус хоче зробити зірковий обмін.
Джерело - Чемпіон.