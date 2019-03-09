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Ювентус - Удінезе: відеоогляд матчу Серії А

Сьогодні 08:30 726 0
Ювентус - Удінезе: відеоогляд матчу Серії А

У матчі 27 туру Серії А Ювентус резервним складом розтрощив Удінезе.

Головним героєм став Кін, який в першому таймі оформив дубль. В другій половині Джан і Матюйді зробили рахунок розгромним, на що Удінезе відповів голом престижу від Лазаньї.

Чемпіонат Італії, Серія А

27 тур

8 березня

Ювентус – Удінезе  4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Кін, 2:0 - 39 Кін, 3:0 - 67 Джан, 4:0 - 71 Матюйді, 4:1 - 85 Лазанья.

Нагадаємо, Ювентус хоче переманити головного тренера Манчестер Сіті.

Також Ювентус хоче зробити зірковий обмін.

Джерело - Чемпіон.

#Ювентус, #Удінезе, #Серія А
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