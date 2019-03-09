Ювентус - Удінезе: відеоогляд матчу Серії А

У матчі 27 туру Серії А Ювентус резервним складом розтрощив Удінезе.
Головним героєм став Кін, який в першому таймі оформив дубль. В другій половині Джан і Матюйді зробили рахунок розгромним, на що Удінезе відповів голом престижу від Лазаньї.
Чемпіонат Італії, Серія А
27 тур
8 березня
Ювентус – Удінезе 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 11 Кін, 2:0 - 39 Кін, 3:0 - 67 Джан, 4:0 - 71 Матюйді, 4:1 - 85 Лазанья.
Нагадаємо, Ювентус хоче переманити головного тренера Манчестер Сіті.
Також Ювентус хоче зробити зірковий обмін.
Джерело - Чемпіон.