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Ювентус хоче зробити зірковий обмін

Сьогодні 18:10 759 0
Ювентус хоче зробити зірковий обмін

Туринський Ювентус хоче включити Пауло Дибалу в операцію з придбання форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Про це повідомляє Tuttosport.

Б'янконері хочуть запропонувати англійському клубу Дибалу і 50 мільйонів євро за єгиптянина. Раніше з'являлася інформація про готовність Ювентуса купити Салаха за 200 мільйонів євро в літнє трансферне вікно. Дибалу, за чутками, готовий придбати мадридський Реал.

У цьому сезоні Дибала провів 28 матчів, забив 7 голів і віддав 6 гольових передач. У Салаха 20 голів і 8 результативних передач в 34 матчах.

Нагадаємо, Ювентус підтвердив підписання Ремзі. Також, Ліверпуль похизувався своїми рекордними прибутками.

Джерело - Dynamomania.

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