Ювентус хоче запросити Гвардіолу

Пеп Гвардіола може піти з Манчестер Сіті.

Про це повідомляє sport.ua.

В італійських ЗМІ ходить все більше розмов про те, щоМассімільано Аллегрі покине Ювентус. Його вже сватають в "нтер.

Наступником Аллегрі керівництво "старої сеньйори" бачить головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу.

Втім, Ювентусу буде непросто задовольнити фінансові запити іспанця - зараз його зарплата становить 23 млн євро на рік.

Альтернативою Гвардіолі є нині безробітний екс-наставник Реала Зінедін Зідан.

Гвардіола один з претендентів на звання тренера місяця.

Також, Хосеп наздогнав Моурінью за кількістю трофеїв.

Джерело - sport.ua.