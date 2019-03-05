Ювентус хоче запросити Гвардіолу

Пеп Гвардіола може піти з Манчестер Сіті.
Про це повідомляє sport.ua.
В італійських ЗМІ ходить все більше розмов про те, щоМассімільано Аллегрі покине Ювентус. Його вже сватають в "нтер.
Наступником Аллегрі керівництво "старої сеньйори" бачить головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу.
Втім, Ювентусу буде непросто задовольнити фінансові запити іспанця - зараз його зарплата становить 23 млн євро на рік.
Альтернативою Гвардіолі є нині безробітний екс-наставник Реала Зінедін Зідан.
Гвардіола один з претендентів на звання тренера місяця.
Також, Хосеп наздогнав Моурінью за кількістю трофеїв.
Джерело - sport.ua.