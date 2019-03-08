Матч Арсенал-Київ - Ворскла перенесено

Матч 22-го туру української Прем'єр-ліги між Арсенал-Київ і Ворсклою відбудеться 18 березня.

Про це повідомив офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Раніше планувалося, що зустріч відбудеться 16 березня о 14:00, однак на цей час перенесена зустріч Чорноморця та Олександрії.

Швидше за все, це пов'язано з тим, що Арсенал-Київ і Чорноморець мають спільного телетранслятора - телеканал Футбол.

Після 20 турів Прем'єр-ліги Ворскла займає 6-е місце, лише за додатковими показниками випереджаючи Десну, а Арсенал-Київ йде останнім, поступаючись Чорноморцю 4 очка.

Нагадаємо, УПЛ запустить тендер на експлуатацію медіа-прав.

Також, відбулося жеребкування другого етапу УПЛ.

Джерело - sportarena.