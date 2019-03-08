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Ідеє: Динамо потрібен такий форвард як я

Вчора 22:48 730 0
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Ідеє: Динамо потрібен такий форвард як я

30-річний нігерійський нападник Браун Ідеє, який раніше захищав кольори Динамо, вважає, що київській команді потрібен форвард його типу.

Про це написав сам футболіст в Instagram, коментуючи пост воротаря киян Дениса Бойка.

"Вашій команді потрібен нападник як я", - написав Ідеє.

 
 
 
 
 
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⚪️🔵🙏🏼 #nopasaran

Допис, поширений Boyko Denys 🦍 (@king_kong_71)

Ідеє виступав за Динамо з літа 2011-го по літо 2014-го року. Всього футболіст провів за київську команду 107 матчів у всіх турнірах, де забив 45 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

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Останнім клубом Ідеє була іспанська Малага, за яку він виступав на правах оренди з китайського клубу Тяньцзінь Теда.

Зараз Ідеє знаходиться в статусі вільного агента.

Нагадаємо, Челсі розтрощило Динамо.

Відеоогляд матчу ви можете переглянути на нашому сайті.

Джерело - sport.ua.

#Динамо, #Челсі, #Ідеє, #Бойко
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