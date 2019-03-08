Ідеє: Динамо потрібен такий форвард як я

30-річний нігерійський нападник Браун Ідеє, який раніше захищав кольори Динамо, вважає, що київській команді потрібен форвард його типу.
Про це написав сам футболіст в Instagram, коментуючи пост воротаря киян Дениса Бойка.
"Вашій команді потрібен нападник як я", - написав Ідеє.
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Ідеє виступав за Динамо з літа 2011-го по літо 2014-го року. Всього футболіст провів за київську команду 107 матчів у всіх турнірах, де забив 45 м'ячів і віддав 12 результативних передач.
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Останнім клубом Ідеє була іспанська Малага, за яку він виступав на правах оренди з китайського клубу Тяньцзінь Теда.
Зараз Ідеє знаходиться в статусі вільного агента.
Нагадаємо, Челсі розтрощило Динамо.
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Джерело - sport.ua.