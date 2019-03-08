Коломойський Шевченку: Ти відповідаєш за гравців, а я за лохів з VIP-сектору

Колишньому власнику Дніпра Ігорю Коломойському під час чемпіонату світу 2006 року не подобалось як гравці збірної України співають гімн.
Про це заявив екс-захисник збірної Володимир Єзерський.
"Після пермоги над Швейцарією в 1/8 фіналу ЧС-2006 ми запросили Коломойського на вечерю. Він одразу заявив, що гравці української команди погано співають гімн, навівши приклади італіців, іспанців і англійців", - пригадав колишній футболіст синьо-жовтих.
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Одразу після цього ми (гравці збірної України - ред.) разом з Коломойським заспівали гімн. Виконавши державну пісню, Коломойський сказав Шевченку, що той відповідає за виконання гімну гравцями, а за лохів з VIP-сектору він сам", - розповів Єзерський.
Також тодішній футболіст збірної України згадав, що Коломойський подвоїв від себе преміальні футболістам і виплатив усе до копійки.
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Нещодавно Ігор Коломойський заявив, що український футбол майже помер.
Раніше, власник Зорі запевнив, що Коломойський повернеться у великий футбол.
Джерело - Чемпіон.