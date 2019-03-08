Юним українським футболістом цікавитьcя Баварія

Мюнхенська Баварія хоче підписати юного українського футболіста Еріка Шуранова, який зараз виступає у складі Нюрнберга U-19.

Про це заявив головний тренер збірної України U-17 Володимир Єзерський.

"Зараз Єрік має підписати повноцінний 5-річний контракт з Нюрнбергом. Ми працюємо над тим, щоб у контракті Шуранова був прописаний пункт про можливість залучити його на збори зі збірної України", - зазначив спеціаліст.

"Я знаю, що в нього є конкретна пропозиція від мюнхенської Баварії та ще кілької топ-клубів", - підсумував Єзерський.