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Бойко: Якось мірою результат заслужений

Сьогодні 21:02 312 0
Динамо продемонструвало слабку гру
Бойко: Якось мірою результат заслужений

Динамо не показало тієї гри, яку б мало у матчі Ліги Європи проти Челсі.

Про це розповів голкіпер киян Денис Бойко.

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"Результат поганий, я вважаю. Напевно, в якійсь мірі він заслужений для Челсі. Ми не показали тієї гри, яка повинна була бути.

Це хороший досвід для всієї нашої команди, тому що дійсно рівень футболістів Челсі дуже високий", - сказав Бойко.

Нагадаємо, матч-відповідь суперників відбудеться у четвер, 14 березня, у Києві й розпочнеться о 19:55.

Нагадаємо, Челсі розтрощило Динамо.

Відеоогляд матчу ви можете переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

#Бойко, #Динамо, #Челсі
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