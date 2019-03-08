Бойко: Якось мірою результат заслужений

Динамо не показало тієї гри, яку б мало у матчі Ліги Європи проти Челсі.

Про це розповів голкіпер киян Денис Бойко.

"Результат поганий, я вважаю. Напевно, в якійсь мірі він заслужений для Челсі. Ми не показали тієї гри, яка повинна була бути.

Це хороший досвід для всієї нашої команди, тому що дійсно рівень футболістів Челсі дуже високий", - сказав Бойко.