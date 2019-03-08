Бойко: Якось мірою результат заслужений

Динамо не показало тієї гри, яку б мало у матчі Ліги Європи проти Челсі.
Про це розповів голкіпер киян Денис Бойко.
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"Результат поганий, я вважаю. Напевно, в якійсь мірі він заслужений для Челсі. Ми не показали тієї гри, яка повинна була бути.
Це хороший досвід для всієї нашої команди, тому що дійсно рівень футболістів Челсі дуже високий", - сказав Бойко.
Нагадаємо, матч-відповідь суперників відбудеться у четвер, 14 березня, у Києві й розпочнеться о 19:55.
Нагадаємо, Челсі розтрощило Динамо.
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Джерело - Чемпіон.