Бразилець стане найдорожчим футболістом планети

Нападник ПСЖ Неймар може змінити клубну прописку вже цього літа.

Про це повідомляє The Sun.

У послугах бразильця зацікавлений мадридський Реал. Керівники "королівського клубу" вже контактували з представниками Неймара і повідомили його про свої наміри.

Джерело стверджує, що мадридський клуб готовий заплатити за форварда 350 млн євро. Самому Неймара Реал запропонує зарплату в розмірі 44 млн євро за сезон. У цьому випадку він стане найбільш високооплачуваним футболістом у світі.

Нагадаємо, що Неймар є найдорожчим футболістом в історії. Влітку 2017 року він перейшов до ПСЖ з Барселони за рекордні 222 млн євро.

У поточному сезоні бразилець зіграв 23 матчі за паризький клуб у всіх турнірах, забивши при цьому 20 м'ячів і віддавши 11 гольових передач.

Нагадаємо, Неймар проривався у суддівську кімнату після матчу Ліги чемпіонів.

Також, Неймара можуть дискваліфікувати за критику суддів.

Джерело - isport.ua.