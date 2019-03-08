Нападник ПСЖ Неймар може змінити клубну прописку вже цього літа.
Про це повідомляє The Sun.
У послугах бразильця зацікавлений мадридський Реал. Керівники "королівського клубу" вже контактували з представниками Неймара і повідомили його про свої наміри.
Джерело стверджує, що мадридський клуб готовий заплатити за форварда 350 млн євро. Самому Неймара Реал запропонує зарплату в розмірі 44 млн євро за сезон. У цьому випадку він стане найбільш високооплачуваним футболістом у світі.
Нагадаємо, що Неймар є найдорожчим футболістом в історії. Влітку 2017 року він перейшов до ПСЖ з Барселони за рекордні 222 млн євро.
У поточному сезоні бразилець зіграв 23 матчі за паризький клуб у всіх турнірах, забивши при цьому 20 м'ячів і віддавши 11 гольових передач.
Нагадаємо, Неймар проривався у суддівську кімнату після матчу Ліги чемпіонів.
Також, Неймара можуть дискваліфікувати за критику суддів.
Джерело - isport.ua.